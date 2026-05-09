Бриндамор — о 3-0 в серии с «Филадельфией»: находим способ добиваться результата

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз». «Ураганы» ведут в серии со счётом 3-0.

«Мы играем жёстко. В принципе, всегда так действуем, но сейчас нас особенно выручают характер, борьба и индивидуальное мастерство. Некоторые голы — это просто результат великолепных индивидуальных действий. И, конечно, вратари играют великолепно.

Каждый матч складывается по-разному, но думаю, именно это и стало визитной карточкой нашей команды в нынешнем плей-офф — находим способ добиваться результата», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.