Бриндамор — о 3-0 в серии с «Филадельфией»: находим способ добиваться результата
Поделиться
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз». «Ураганы» ведут в серии со счётом 3-0.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
08 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 17:27 (pp) 1:1 Зеграс (Андре, Мартон) – 22:29 1:2 Чатфилд (Стаал, Мартинук) – 35:58 (sh) 1:3 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 43:50 (pp) 1:4 Элерс (Мартинук, Миллер) – 47:08
«Мы играем жёстко. В принципе, всегда так действуем, но сейчас нас особенно выручают характер, борьба и индивидуальное мастерство. Некоторые голы — это просто результат великолепных индивидуальных действий. И, конечно, вратари играют великолепно.
Каждый матч складывается по-разному, но думаю, именно это и стало визитной карточкой нашей команды в нынешнем плей-офф — находим способ добиваться результата», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2026
-
22:08
-
21:44
-
21:14
-
20:48
-
20:26
-
19:58
-
19:28
-
19:16
-
18:24
-
18:02
-
17:40
-
17:18
-
16:56
-
16:34
-
16:12
-
15:45
-
15:30
-
15:12
-
14:50
-
14:36
-
14:20
-
14:02
-
13:43
-
13:22
-
13:21
-
13:20
-
13:19
-
13:17
-
13:16
-
13:12
-
13:10
-
13:02
-
12:42
-
12:41
-
12:40