Бриндамор — о 3-0 в серии с «Филадельфией»: находим способ добиваться результата

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз». «Ураганы» ведут в серии со счётом 3-0.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
08 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 17:27 (pp)     1:1 Зеграс (Андре, Мартон) – 22:29     1:2 Чатфилд (Стаал, Мартинук) – 35:58 (sh)     1:3 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 43:50 (pp)     1:4 Элерс (Мартинук, Миллер) – 47:08    

«Мы играем жёстко. В принципе, всегда так действуем, но сейчас нас особенно выручают характер, борьба и индивидуальное мастерство. Некоторые голы — это просто результат великолепных индивидуальных действий. И, конечно, вратари играют великолепно.

Каждый матч складывается по-разному, но думаю, именно это и стало визитной карточкой нашей команды в нынешнем плей-офф — находим способ добиваться результата», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

