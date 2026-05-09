Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эрикссон Эк и Бродин пропустят третий матч серии «Миннесоты» с «Колорадо» из-за травм

Эрикссон Эк и Бродин пропустят третий матч серии «Миннесоты» с «Колорадо» из-за травм
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк пропустит третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (0-2) из-за травмы нижней части тела. Также игру пропустит защитник Юнас Бродин, который выбыл по ходу серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз». Вратарь Йеспер Валльстедт выйдет в старте «Миннесоты» на матч с «Колорадо». Встреча состоится в ночь на 10 мая и начнётся в 4:00 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Таков был план. Уолли немного устал, провёл тяжёлый матч, у нас был Густавссон, мы дали ему возможность сыграть. А Валльстедт получил время на отдых и восстановление и теперь готов вернуться. Ничего экстраординарного в этом решении не было — просто старались сделать всё правильно и для вратарей, и для команды», – приводит слова главного тренера «Уайлд» Джона Хайнса официальный сайт НХЛ.

Материалы по теме
Кирилл Капризов и Куинн Хьюз лидируют в гонке бомбардиров Кубка Стэнли — 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android