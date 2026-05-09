Эрикссон Эк и Бродин пропустят третий матч серии «Миннесоты» с «Колорадо» из-за травм

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк пропустит третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (0-2) из-за травмы нижней части тела. Также игру пропустит защитник Юнас Бродин, который выбыл по ходу серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз». Вратарь Йеспер Валльстедт выйдет в старте «Миннесоты» на матч с «Колорадо». Встреча состоится в ночь на 10 мая и начнётся в 4:00 мск.

«Таков был план. Уолли немного устал, провёл тяжёлый матч, у нас был Густавссон, мы дали ему возможность сыграть. А Валльстедт получил время на отдых и восстановление и теперь готов вернуться. Ничего экстраординарного в этом решении не было — просто старались сделать всё правильно и для вратарей, и для команды», – приводит слова главного тренера «Уайлд» Джона Хайнса официальный сайт НХЛ.