Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Илья Набоков провёл первую тренировку в фарм-клубе «Колорадо» в АХЛ

Голкипер Илья Набоков провёл первую тренировку в фарм-клубе «Колорадо» в АХЛ
Комментарии

Российский голкипер Илья Набоков рассказал, что прибыл в расположение команды Американской хоккейной лиги «Колорадо Иглз». 7 мая «Металлург» объявил о прекращении соглашения с «Колорадо Эвеланш» из НХЛ, в рамках которого вратарь выступал в КХЛ в сезоне-2025/2026.

«Сообщаю, что успешно добрался до Денвера (не без приключений) и провёл первую тренировку, всё хорошо. Касли в Колорадо, получается», — написал Набоков в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Ильи Набокова

23-летний хоккеист – воспитанник магнитогорского хоккея. В КХЛ вратарь дебютировал в сезоне-2022/2023, а в следующем сезоне он стал не только основным голкипером команды, но и чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, а также был признан самым ценным игроком плей-офф и лучшим новичком сезона-2023/2024.

В регулярном чемпионате-2025/2026 на счету Набокова 38 матчей за «Металлург», в которых одержал 22 победы при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,74. В плей-офф голкипер сыграл в семи встречах и одержал две победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,53.

Материалы по теме
Два суперталанта «Металлурга» уезжают в НХЛ. Что ждёт Набокова и Канцерова в Америке?
Два суперталанта «Металлурга» уезжают в НХЛ. Что ждёт Набокова и Канцерова в Америке?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android