«Я открыт для любых предложений». Ротенберг — о работе на международном уровне

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о работе на международном уровне.

«Я много лет работал и работаю на международном уровне. То, что мы поехали на Олимпиаду в 2018 году, эта работа происходит именно на международном уровне. Слава богу, есть языки. Но честно могу сказать: на сегодняшний день меня интересует, и я вкладываюсь на 100% в развитие методик, упражнений, работу на льду. Это то, к чему я шёл долгие-долгие годы.

Все 18 лет, которые я работал в КХЛ в Санкт-Петербурге, работал в федерации, шёл к этому очень долго. Я изучал все тренировки всех тренеров, был на всех тренировках. Поэтому на сегодняшний день меня интересует работа именно с детьми, именно со сборной России.

И, конечно, есть желание работать в команде КХЛ, подготовить ребят к Олимпиаде, к чемпионату мира. Это моё желание. Что касается каких-то международных предложений, всегда открыт для любых предложений — будем разговаривать», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».