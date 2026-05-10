Матвей Мичков не попал в состав «Филадельфии» на четвёртый матч серии с «Каролиной»

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Каролину Харрикейнз». Отметим, «Каролина» ведёт в серии со счётом 3-0.

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:0 в пользу «Филадельфии». Российский нападающий «Филадельфии». Матвей Мичков не попал в состав команды на четвёртый матч серии.

В нынешнем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги Матвей Мичков принял участие в восьми матчах, в которых отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3».