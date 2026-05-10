Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз — Каролина Харрикейнз, результат матча 10 мая 2026, счет 2:3 ОТ, 4-й матч 1/4 финала плей-офф НХЛ 2025/2026

«Каролина» обыграла «Филадельфию» в 4-м матче и вышла в полуфинал Кубка Стэнли
Завершился четвёртый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США). Гости одержали победу по итогам овертайма со счётом 3:2.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фёрстер (Зеграс, Мартон) – 07:50     1:1 Блейк (Миллер, Холл) – 32:35     1:2 Стэнковен (Холл, Блейк) – 44:13     2:2 Бамп (Конечны, Дворак) – 45:52     2:3 Блейк (Холл, Славин) – 65:31    

В составе победителей голами отличились Джексон Блейк (2+1) и Логан Стэнковен. Российские игроки команды Андрей Свечников и Александр Никишин очков в матче не набрали. У хозяев шайбы забросили Тайсон Фёрстер и Алекс Бамп. Россиянин Матвей Мичков участия в матче не принимал.

Таким образом, «Каролина» выиграла серию со счётом 4-0 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
