«Каролина» обыграла «Филадельфию» в 4-м матче и вышла в полуфинал Кубка Стэнли

Завершился четвёртый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США). Гости одержали победу по итогам овертайма со счётом 3:2.

В составе победителей голами отличились Джексон Блейк (2+1) и Логан Стэнковен. Российские игроки команды Андрей Свечников и Александр Никишин очков в матче не набрали. У хозяев шайбы забросили Тайсон Фёрстер и Алекс Бамп. Россиянин Матвей Мичков участия в матче не принимал.

Таким образом, «Каролина» выиграла серию со счётом 4-0 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.

