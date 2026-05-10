«Каролина» повторила рекорд КС, дойдя до 1/2 финала за 8 игр. Такого не было 41 год

«Каролина Харрикейнз» победила «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:2 в овертайме четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги и повторила редчайшее достижение, покорявшееся в последний раз 41 год назад.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фёрстер (Зеграс, Мартон) – 07:50     1:1 Блейк (Миллер, Холл) – 32:35     1:2 Стэнковен (Холл, Блейк) – 44:13     2:2 Бамп (Конечны, Дворак) – 45:52     2:3 Блейк (Холл, Славин) – 65:31    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Харрикейнс» стали пятой командой в истории НХЛ, начавшей свой плей-офф с восьми побед подряд. Ранее подобное достижение покорялось следующим командам: «Эдмонтон Ойлерз» (девять игр в 1985 году), «Сент-Луис Блюз» (восемь игр в 1969 году), «Монреаль Канадиенс» (восемь игр в 1960 году) и «Детройт Ред Уингз» (восемь игр в 1952 году).

Отметим, «Каролина» прошла со счётом 4-0 «Филадельфию» и «Оттаву Сенаторз» в первых раундах Кубка Стэнли — 2026. В полуфинале турнира команда из Роли встретится либо с «Баффало Сэйбрз», либо с «Монреаль Канадиенс» (счёт в серии 1-1).

