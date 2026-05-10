«Каролина» установила рекорд, не покорявшийся никому со введения нового формата плей-офф
«Каролина Харрикейнз» победила «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:2 в овертайме четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги и установила редчайшее достижение, никому не покорявшееся в истории Кубка Стэнли после введения нового формата плей-офф (до семи матчей) в 1987 году.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фёрстер (Зеграс, Мартон) – 07:50 1:1 Блейк (Миллер, Холл) – 32:35 1:2 Стэнковен (Холл, Блейк) – 44:13 2:2 Бамп (Конечны, Дворак) – 45:52 2:3 Блейк (Холл, Славин) – 65:31
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Харрикейнз» стали стали первой командой в истории НХЛ, которая выиграла всухую все две первые серии до четырёх побед на пути к финалу конференции Кубка Стэнли.
Напомним, «Каролина» прошла со счётом 4-0 «Филадельфию» и «Оттаву Сенаторз» в первых раундах Кубка Стэнли — 2026. В полуфинале турнира команда из Роли встретится либо с «Баффало Сэйбрз», либо с «Монреаль Канадиенс» (счёт в серии 1-1).
