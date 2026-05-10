«Каролина» установила рекорд, не покорявшийся никому со введения нового формата плей-офф

«Каролина Харрикейнз» победила «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:2 в овертайме четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги и установила редчайшее достижение, никому не покорявшееся в истории Кубка Стэнли после введения нового формата плей-офф (до семи матчей) в 1987 году.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Харрикейнз» стали стали первой командой в истории НХЛ, которая выиграла всухую все две первые серии до четырёх побед на пути к финалу конференции Кубка Стэнли.

Напомним, «Каролина» прошла со счётом 4-0 «Филадельфию» и «Оттаву Сенаторз» в первых раундах Кубка Стэнли — 2026. В полуфинале турнира команда из Роли встретится либо с «Баффало Сэйбрз», либо с «Монреаль Канадиенс» (счёт в серии 1-1).