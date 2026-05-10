Миннесота Уайлд — Колорадо Эвеланш, результат матча 10 мая 2026, счёт 5:1, плей-офф НХЛ 2025/2026, Кубок Стэнли

Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Колорадо» и сократить счёт в серии
Комментарии

В ночь с 9 на 10 мая завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесотой Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на льду «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11     2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp)     3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp)     3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp)     4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31     5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56    

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо».

В составе победителей голы записали на свой счёт Куинн Хьюз, Райан Хартман, Брок Фэйбер, Мэтт Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился голом и двумя результативными передачами. Владимир Тарасенко оформил ассист.

Единственную шайбу гостей забросил канадский форвард Натан Маккиннон.

Российские хоккеисты Яков Тренин («Уайлд») и Валерий Ничушкин («Эвеланш») результативными действиями не отметились.

Следующий матч состоится 12 мая в Сент-Поле.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Топ-события воскресенья: «Зенит» — «Сочи», «Барса» — «Реал», супертурнир UFC, НБА и НХЛ
