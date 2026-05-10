Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Колорадо» и сократить счёт в серии

В ночь с 9 на 10 мая завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесотой Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на льду «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо».
В составе победителей голы записали на свой счёт Куинн Хьюз, Райан Хартман, Брок Фэйбер, Мэтт Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился голом и двумя результативными передачами. Владимир Тарасенко оформил ассист.
Единственную шайбу гостей забросил канадский форвард Натан Маккиннон.
Российские хоккеисты Яков Тренин («Уайлд») и Валерий Ничушкин («Эвеланш») результативными действиями не отметились.
Следующий матч состоится 12 мая в Сент-Поле.