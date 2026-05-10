В ночь на 10 мая прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей 1/4 финала плей-офф НХЛ на 10 мая 2026 года:
«Филадельфия Флайерз» – «Каролина Харрикейнз» — 2:3 ОТ;
«Миннесота Уайлд» – «Колорадо Эвеланш» — 5:1.
Счёт в парах второго раунда Кубка Стэнли — 2026:
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 2-1;
«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 2-1.
Восточная конференция:
«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 4-0;
«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 1-1.