«Питтсбург» не ведёт переговоры с форвардом Мантой о продлении контракта — Фридман

Руководство «Питтсбург Пингвинз» пока не ведёт переговоры с нападающим Энтони Мантой о новом соглашении. Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.

«Если ничего кардинально не изменилось, то новый контракт для Манты в «Пингвинз» не обсуждается», — заявил Фридман в своем подкасте 32 Thoughts.

«Питтсбург» подписал канадского форварда в июле 2025 года на один сезон с кэпхитом $ 2,5 млн. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Манта провёл 81 матч и отметился 33 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей при полезности «+10», став лучшим снайпером «Пингвинз». В розыгрыше Кубка Стэнли на счету 31-летнего форварда одна результативная передача в шести играх.