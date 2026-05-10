Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» не ведёт переговоры с форвардом Мантой о продлении контракта — Фридман

«Питтсбург» не ведёт переговоры с форвардом Мантой о продлении контракта — Фридман
Комментарии

Руководство «Питтсбург Пингвинз» пока не ведёт переговоры с нападающим Энтони Мантой о новом соглашении. Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.

«Если ничего кардинально не изменилось, то новый контракт для Манты в «Пингвинз» не обсуждается», — заявил Фридман в своем подкасте 32 Thoughts.

«Питтсбург» подписал канадского форварда в июле 2025 года на один сезон с кэпхитом $ 2,5 млн. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Манта провёл 81 матч и отметился 33 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей при полезности «+10», став лучшим снайпером «Пингвинз». В розыгрыше Кубка Стэнли на счету 31-летнего форварда одна результативная передача в шести играх.

Материалы по теме
«Хочу ещё год отыграть в НХЛ». Малкин надеется остаться в «Питтсбурге», но готов ко всему
«Хочу ещё год отыграть в НХЛ». Малкин надеется остаться в «Питтсбурге», но готов ко всему
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android