Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли — 2026

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на первое место в списке бомбардиров Кубка Стэнли — 2026. Ранее Капризов набрал 3 (1+2) очка в победной игре второго раунда плей‑офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:1). «Уайлд» уступают со счётом 1-2 в серии.

Теперь в активе 29‑летнего россиянина 14 (4+10) очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он возглавил гонку бомбардиров. Следом идут одноклубник Капризова защитник Куинн Хьюз и форвард «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер (по 13 очков).

В минувшем регулярном чемпионате Кирилл провёл 78 игр, в которых отметился 45 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+10».