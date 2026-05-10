Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли — 2026

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на первое место в списке бомбардиров Кубка Стэнли — 2026. Ранее Капризов набрал 3 (1+2) очка в победной игре второго раунда плей‑офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:1). «Уайлд» уступают со счётом 1-2 в серии.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11     2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp)     3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp)     3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp)     4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31     5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56    

Теперь в активе 29‑летнего россиянина 14 (4+10) очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он возглавил гонку бомбардиров. Следом идут одноклубник Капризова защитник Куинн Хьюз и форвард «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер (по 13 очков).

В минувшем регулярном чемпионате Кирилл провёл 78 игр, в которых отметился 45 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+10».

«Миннесота» ещё как жива! Шедевр Капризова запустил уверенный вынос «Колорадо»
«Миннесота» ещё как жива! Шедевр Капризова запустил уверенный вынос «Колорадо»
