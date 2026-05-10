Капризов вышел на второе место в «Миннесоте» по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил гол и сделал две результативные передачи в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:1). Таким образом, на его счету в текущем плей-офф стало 14 (4+10) очков после девяти встреч.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 29-летний россиянин вышел на второе место по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли в истории своей команды. Он сравнялся по этому показателю с Заком Паризе. Лучший результат у Мариана Габорика — 17 (9+8) очков в 18 матчах.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В минувшем регулярном чемпионате Кирилл провёл 78 игр, в которых отметился 45 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+10».