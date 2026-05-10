Капризов вышел на второе место в «Миннесоте» по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил гол и сделал две результативные передачи в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:1). Таким образом, на его счету в текущем плей-офф стало 14 (4+10) очков после девяти встреч.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11 2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp) 3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp) 3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp) 4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31 5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 29-летний россиянин вышел на второе место по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли в истории своей команды. Он сравнялся по этому показателю с Заком Паризе. Лучший результат у Мариана Габорика — 17 (9+8) очков в 18 матчах.
Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В минувшем регулярном чемпионате Кирилл провёл 78 игр, в которых отметился 45 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+10».
