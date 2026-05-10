Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов вышел на второе место в «Миннесоте» по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли

Капризов вышел на второе место в «Миннесоте» по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил гол и сделал две результативные передачи в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:1). Таким образом, на его счету в текущем плей-офф стало 14 (4+10) очков после девяти встреч.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11     2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp)     3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp)     3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp)     4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31     5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 29-летний россиянин вышел на второе место по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли в истории своей команды. Он сравнялся по этому показателю с Заком Паризе. Лучший результат у Мариана Габорика — 17 (9+8) очков в 18 матчах.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В минувшем регулярном чемпионате Кирилл провёл 78 игр, в которых отметился 45 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+10».

Материалы по теме
«Миннесота» ещё как жива! Шедевр Капризова запустил уверенный вынос «Колорадо»
Видео
«Миннесота» ещё как жива! Шедевр Капризова запустил уверенный вынос «Колорадо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android