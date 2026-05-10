Хьюз установил рекорд «Миннесоты» по голам, забитым защитником в одном плей-офф

Хоккеист «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз забил свой четвёртый гол в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги и установил рекорд франшизы по количеству голов, забитых защитником в одном плей-офф. Игрок отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11     2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp)     3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp)     3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp)     4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31     5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 26-летний американец обошёл по этому показателю Джареда Сперджена и Филипа Кубу, на счету которых по три гола. Отметим, что по ходу встречи Брок Фэйбер отметился заброшенной шайбой, которая также стала для него четвёртой в текущем плей-офф.

Всего в розыгрыше Кубка Стэнли — 2026 Хьюз принял участие в девяти матчах, в которых набрал 13 (4+9) очков при полезности «+10».

