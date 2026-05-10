Хьюз установил рекорд «Миннесоты» по голам, забитым защитником в одном плей-офф

Хоккеист «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз забил свой четвёртый гол в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги и установил рекорд франшизы по количеству голов, забитых защитником в одном плей-офф. Игрок отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 26-летний американец обошёл по этому показателю Джареда Сперджена и Филипа Кубу, на счету которых по три гола. Отметим, что по ходу встречи Брок Фэйбер отметился заброшенной шайбой, которая также стала для него четвёртой в текущем плей-офф.

Всего в розыгрыше Кубка Стэнли — 2026 Хьюз принял участие в девяти матчах, в которых набрал 13 (4+9) очков при полезности «+10».