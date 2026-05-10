«Филадельфия» не может пройти второй раунд плей-офф НХЛ с 2010 года

«Филадельфия Флайерз» вылетела из плей-офф Национальной хоккейной лиги во втором раунде, проиграв «Каролине Харрикейнз» (0-4, 2:3 ОТ в четвёртом матче). «Флайерз» не выходили в финал конференции с 2010 года, когда дошли до финала Кубка Стэнли, где потерпели поражение от «Чикаго Блэкхоукс».

В следующих 16 сезонах «Филадельфия» четыре раза выходила во второй раунд и все четыре раза проиграла (в 2011-м – 0-4 от «Бостон Брюинз», 2012 – 1-4 от «Нью-Джерси Дэвилз», 2020 – 3-4 от «Нью-Йорк Айлендерс», 2026 – 0-4 от «Каролины»).

Отметим, что «Флайерз» не выигрывают Кубок Стэнли с 1975 года. Таким образом, серия без побед составит как минимум 52 года – даже в случае её окончания в следующем сезоне.