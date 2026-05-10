Токкет высказался об аплодисментах болельщиков после вылета «Филадельфии» из плей-офф

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался о долгих аплодисментах болельщиков команды после домашнего поражения от «Каролины Харрикейнз» в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 0-4).
«Я думаю, это был потрясающий момент. Хочу поблагодарить болельщиков за это. Здорово, что они поддержали нас и кричали «Вперед, «Флайерз».
Возможно, это немного продвинет нас вперёд. Я только что разговаривал с Китом Джонсом (президентом клуба по хоккейным операциям. – Прим. «Чемпионата»). Он сказал, что был рад услышать, что болельщики активно подбадривали ребят.
Для них это очень важно. У нас есть поддержка болельщиков, мы вернули наш клуб на карту и получили представление о том, что нужно делать дальше. Я очень благодарен болельщикам. Это действительно замечательно», – приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.
- 10 мая 2026
