Токкет высказался об аплодисментах болельщиков после вылета «Филадельфии» из плей-офф

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался о долгих аплодисментах болельщиков команды после домашнего поражения от «Каролины Харрикейнз» в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 0-4).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фёрстер (Зеграс, Мартон) – 07:50     1:1 Блейк (Миллер, Холл) – 32:35     1:2 Стэнковен (Холл, Блейк) – 44:13     2:2 Бамп (Конечны, Дворак) – 45:52     2:3 Блейк (Холл, Славин) – 65:31    

«Я думаю, это был потрясающий момент. Хочу поблагодарить болельщиков за это. Здорово, что они поддержали нас и кричали «Вперед, «Флайерз».

Возможно, это немного продвинет нас вперёд. Я только что разговаривал с Китом Джонсом (президентом клуба по хоккейным операциям. – Прим. «Чемпионата»). Он сказал, что был рад услышать, что болельщики активно подбадривали ребят.

Для них это очень важно. У нас есть поддержка болельщиков, мы вернули наш клуб на карту и получили представление о том, что нужно делать дальше. Я очень благодарен болельщикам. Это действительно замечательно», – приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

