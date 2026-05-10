«Сегодня мы показали свою игру». Защитник «Миннесоты» Фэйбер — о победе над «Колорадо»

«Сегодня мы показали свою игру». Защитник «Миннесоты» Фэйбер — о победе над «Колорадо»
Защитник «Миннесоты Уайлд» Брок Фэйбер прокомментировал победу над «Колорадо Эвеланш» (5:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2). Ранее «Уайлд» в обеих гостевых играх на старте серии проиграли (6:9 и 2:5).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11     2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp)     3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp)     3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp)     4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31     5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56    

«Нет никаких оправданий тому, как мы сыграли в Денвере. Это был слишком быстрый переход от эмоциональной серии с «Далласом». Нам нужно было быстрее двинуться дальше. В первых играх мы не показали того, на что способны. Сегодня мы действовали намного лучше. Мы показали свою игру», – приводит слова Фэйбера официальный сайт НХЛ.

Следующие матчи серии состоятся 12, 13, 14,* 15*, 17* мая.

* если потребуется

