«Сегодня мы показали свою игру». Защитник «Миннесоты» Фэйбер — о победе над «Колорадо»

Защитник «Миннесоты Уайлд» Брок Фэйбер прокомментировал победу над «Колорадо Эвеланш» (5:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2). Ранее «Уайлд» в обеих гостевых играх на старте серии проиграли (6:9 и 2:5).

«Нет никаких оправданий тому, как мы сыграли в Денвере. Это был слишком быстрый переход от эмоциональной серии с «Далласом». Нам нужно было быстрее двинуться дальше. В первых играх мы не показали того, на что способны. Сегодня мы действовали намного лучше. Мы показали свою игру», – приводит слова Фэйбера официальный сайт НХЛ.

Следующие матчи серии состоятся 12, 13, 14,* 15*, 17* мая.

* если потребуется