Кравчук — о вылете «Авангарда» из плей-офф: ключевой фактор — травма Шарипзянова

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (4-3).

– В ходе серии «Локомотива» и «Авангарда» поймал себя на мысли, что слежу за молодёжным чемпионатом мира. Ведь там тоже постоянные качели – и многое зависит от психоэмоционального импульса.

Когда Омск повёл 3-1, он переоценил свои силы и потерял эмоциональный фокус. Ярославль взял тяжелейший пятый матч, да ещё «на ноль», именно в этой игре Омск надломился.

Потом был шестой матч, но даже при 0:2 на последней минуте чувствовалось, что Ярославль спокоен и уверен в своих силах. Да и как в них быть не уверенным, если у тебя есть такой играющий тренер, как Александр Радулов?

– Ключевой фактор этого полуфинала?

– Травма защитника Шарипзянова. Он капитан, лидер обороны «Авангарда», системообразующий хоккеист, играющий по полчаса за матч.

На финише серии было заметно, что Шарипзянов выходит на одной ноге и на фоне как травмы, так и усталости не способен выдерживать свой уровень. Отсюда завалы Омска в концовках.

Думаю, что тренеры «Авангарда» из-за этой ситуации оказались перед сложнейшим выбором. Надо отдать должное мужеству Шарипзянова. Но не уверен, что тренерское решение выпускать игрока в таком состоянии было правильным, – приводит слова Кравчука Russia-Hockey.