Только шесть игроков в истории НХЛ быстрее Маккиннона достигли отметки 60 голов в плей-офф

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон забросил единственную шайбу своей команды в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (1:5, 2-1). В текущем плей-офф на его счету стало 11 (5+6) очков в семи играх. Всего за карьеру в Кубке Стэнли он набрал 136 (60+76) очков в 102 матчах.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, только шесть игроков в истории лиги быстрее достигли отметки 60 голов в плей-офф – Марио Лемье (74 игры), Уэйн Гретцки (76), Бретт Халл (81), Майк Босси (83), Яри Курри (88) и Морис Ришар (92).
Среди действующих игроков лиги Маккиннон стал шестым, кому удалось забить 60 или более голов в кубке. В списке также Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 77 в 161 матче), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 72 в 186), Евгений Малкин («Питтсбург», 69 в 183), Брэд Маршан («Флорида Пантерз», 66 в 180) и Кори Перри («Тампа-Бэй Лайтнинг», 64 в 244).
- 10 мая 2026
