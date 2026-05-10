Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Только шесть игроков в истории НХЛ быстрее Маккиннона достигли отметки 60 голов в плей-офф

Только шесть игроков в истории НХЛ быстрее Маккиннона достигли отметки 60 голов в плей-офф
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон забросил единственную шайбу своей команды в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (1:5, 2-1). В текущем плей-офф на его счету стало 11 (5+6) очков в семи играх. Всего за карьеру в Кубке Стэнли он набрал 136 (60+76) очков в 102 матчах.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11     2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp)     3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp)     3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp)     4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31     5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, только шесть игроков в истории лиги быстрее достигли отметки 60 голов в плей-офф – Марио Лемье (74 игры), Уэйн Гретцки (76), Бретт Халл (81), Майк Босси (83), Яри Курри (88) и Морис Ришар (92).

Среди действующих игроков лиги Маккиннон стал шестым, кому удалось забить 60 или более голов в кубке. В списке также Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 77 в 161 матче), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 72 в 186), Евгений Малкин («Питтсбург», 69 в 183), Брэд Маршан («Флорида Пантерз», 66 в 180) и Кори Перри («Тампа-Бэй Лайтнинг», 64 в 244).

Материалы по теме
Главный тренер «Колорадо»: в НХЛ нет никого, кто играл бы так, как Маккиннон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android