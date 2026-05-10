Защитник «Колорадо» Макар — об 1:5 от «Миннесоты»: мы долго отсиживались в обороне
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал поражение от «Миннесоты Уайлд» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 2-1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11     2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp)     3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp)     3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp)     4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31     5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56    

«Мы долго отсиживались в обороне. Давали им много пространства, при нашей схеме игры в защите это непозволительно. Это привело к затяжным сменам в нашей зоне. Так получилось. Мы должны это выдержать. Сегодня мы выдержали много таких смен, но нам нужно было лучше переходить в атаку после этого», – приводит слова Макара официальный сайт НХЛ.

В семи играх плей-офф 27-летний защитник заработал 5 (4+1) очков при полезности «+4».

Следующие матчи серии состоятся 12, 13, 14*, 15*, 17* мая.

* если потребуется

