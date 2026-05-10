Защитник «Колорадо» Макар — об 1:5 от «Миннесоты»: мы долго отсиживались в обороне

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал поражение от «Миннесоты Уайлд» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 2-1).

«Мы долго отсиживались в обороне. Давали им много пространства, при нашей схеме игры в защите это непозволительно. Это привело к затяжным сменам в нашей зоне. Так получилось. Мы должны это выдержать. Сегодня мы выдержали много таких смен, но нам нужно было лучше переходить в атаку после этого», – приводит слова Макара официальный сайт НХЛ.

В семи играх плей-офф 27-летний защитник заработал 5 (4+1) очков при полезности «+4».

Следующие матчи серии состоятся 12, 13, 14*, 15*, 17* мая.

* если потребуется