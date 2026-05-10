Андерсен из «Каролины» — четвёртый вратарь в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен вышел в старте на четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (3:2 ОТ, 4-0). В текущем плей-офф на счету голкипера восемь побед в восьми играх при 95% сейвов и коэффициенте надёжности 1,12.

36-летний датчанин стал четвёртым вратарём в истории лиги с 8-0 со старта плей-офф в конкретном году. Также в список входят Грант Фюр (1985, «Эдмонтон Ойлерз», 9-0), Терри Савчак (1952, «Детройт Ред Уингз», 8-0) и Жак Плант (1960, «Монреаль Канадиенс», 8-0; 1969, «Сент-Луис Блюз», 8-0).

Рекорд по продолжительности победной серии на любом отрезке плей-офф за один сезон (11) делят Эд Белфор (1992, «Чикаго Блэкхоукс»), Том Баррассо (1992, «Питтсбург Пингвинз») и Патрик Руа (1993, «Монреаль»).

Рекорд с учётом нескольких сезонов принадлежит Баррассо (14 игр, «Питтсбург», 1992 и 1993).