«Очень большое достижение». Бриндамор — о выходе «Каролины» в полуфинал Кубка Стэнли

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о выходе команды в финал Восточной конференции после победы над «Филадельфией Флайерз» (4-0 в серии второго раунда, 3:2 ОТ в четвертом матче).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фёрстер (Зеграс, Мартон) – 07:50     1:1 Блейк (Миллер, Холл) – 32:35     1:2 Стэнковен (Холл, Блейк) – 44:13     2:2 Бамп (Конечны, Дворак) – 45:52     2:3 Блейк (Холл, Славин) – 65:31    

«Это очень большое достижение. Сейчас стоит насладиться этим моментом. Сезон очень длинный. В регулярном чемпионате 82 игры, и команда играла хорошо на протяжении всех восьми месяцев. Нам не слишком отдают должное за это, но мы играли так каждый вечер, а не просто набрали обороты в конце. И именно этим я больше всего горжусь.

И вот мы здесь, в финале конференции. Теперь нужно найти способ сделать следующий шаг. И это явно легче сказать, чем сделать», – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

