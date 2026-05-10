«Очень большое достижение». Бриндамор — о выходе «Каролины» в полуфинал Кубка Стэнли

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о выходе команды в финал Восточной конференции после победы над «Филадельфией Флайерз» (4-0 в серии второго раунда, 3:2 ОТ в четвертом матче).

«Это очень большое достижение. Сейчас стоит насладиться этим моментом. Сезон очень длинный. В регулярном чемпионате 82 игры, и команда играла хорошо на протяжении всех восьми месяцев. Нам не слишком отдают должное за это, но мы играли так каждый вечер, а не просто набрали обороты в конце. И именно этим я больше всего горжусь.

И вот мы здесь, в финале конференции. Теперь нужно найти способ сделать следующий шаг. И это явно легче сказать, чем сделать», – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.