Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов поделился ожиданиями от финала КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о предстоящей финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Первый матч серии состоится в понедельник, 11 мая, в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
«В финале играют две сильнейшие команды, а как они шли в регулярном чемпионате и плей-офф — никого не волнует. Да, «Ак Барс» выступал неровно, но потом стабилизировался и заслуженно играет в финале. «Локомотив» прошёл этот путь стабильнее, но в финале это не имеет значения. В конечном счёте в финале мы видим сильнейшие команды Востока и Запада. Кто навяжет свою волю, тот и победит.

Пытаясь предсказать победителя, мы будто гадаем у гадалки. А я не хочу гадать — хочу просто посмотреть, как будут играть две лучшие команды. Хочу, чтобы «Локомотив» и «Ак Барс» показали красивый хоккей. В том, что он будет боевитый, сомнений нет, но хочется увидеть ещё и красивый. А по итогу мы всё равно смотрим на табло», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» и «Ак Барс» повторят первый финал КХЛ. Эта встреча была предначертана судьбой
