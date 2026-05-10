Капризов признан первой звездой матча «Миннесоты» с «Колорадо»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:1, 1-2). Россиянин в этой встрече отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

В текущем плей-офф он забросил уже четвёртую шайбу и набрал 14 (4+10) очков в девяти матчах, возглавив гонку бомбардиров Кубка Стэнли — 2026.

В минувшем регулярном чемпионате 29-летний Капризов провёл 78 игр, в которых отметился 45 голами и 44 результативными передачами при полезности «+10». Кирилл был выбран «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.