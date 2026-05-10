Главная Хоккей Новости

Капризов признан первой звездой матча «Миннесоты» с «Колорадо»

Капризов признан первой звездой матча «Миннесоты» с «Колорадо»
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:1, 1-2). Россиянин в этой встрече отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11     2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp)     3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp)     3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp)     4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31     5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56    

В текущем плей-офф он забросил уже четвёртую шайбу и набрал 14 (4+10) очков в девяти матчах, возглавив гонку бомбардиров Кубка Стэнли — 2026.

В минувшем регулярном чемпионате 29-летний Капризов провёл 78 игр, в которых отметился 45 голами и 44 результативными передачами при полезности «+10». Кирилл был выбран «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.

«Миннесота» ещё как жива! Шедевр Капризова запустил уверенный вынос «Колорадо»
«Миннесота» ещё как жива! Шедевр Капризова запустил уверенный вынос «Колорадо»
