Капризов признан первой звездой матча «Миннесоты» с «Колорадо»
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:1, 1-2). Россиянин в этой встрече отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11 2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp) 3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp) 3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp) 4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31 5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56
В текущем плей-офф он забросил уже четвёртую шайбу и набрал 14 (4+10) очков в девяти матчах, возглавив гонку бомбардиров Кубка Стэнли — 2026.
В минувшем регулярном чемпионате 29-летний Капризов провёл 78 игр, в которых отметился 45 голами и 44 результативными передачами при полезности «+10». Кирилл был выбран «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.
