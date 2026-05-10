Токкет — о вылете «Филадельфии» из плей-офф: мы выжали из этой команды максимум

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (2:3 ОТ) в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли со счётом 0-4.

«Я думаю, некоторые наши ребята устали. Мы выжали из этой команды максимум. Я не могу просить большего. Мы держались. У них хорошая хоккейная команда. Они играют четырьмя звеньями. Они просто летают.

У нас несколько ребят получили травмы, сломаны ребра и всё такое. Так что я не могу… Они отдали все силы. Конечно, нам хотелось бы немного больше владения шайбой, и есть некоторые вещи, которые мы хотели бы сделать, но мы немного измотали некоторых ребят, они сегодня старались», – сказал Токкет на пресс-конференции.