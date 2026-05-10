Токкет — о вылете «Филадельфии» из плей-офф: мы выжали из этой команды максимум

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (2:3 ОТ) в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли со счётом 0-4.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фёрстер (Зеграс, Мартон) – 07:50     1:1 Блейк (Миллер, Холл) – 32:35     1:2 Стэнковен (Холл, Блейк) – 44:13     2:2 Бамп (Конечны, Дворак) – 45:52     2:3 Блейк (Холл, Славин) – 65:31    

«Я думаю, некоторые наши ребята устали. Мы выжали из этой команды максимум. Я не могу просить большего. Мы держались. У них хорошая хоккейная команда. Они играют четырьмя звеньями. Они просто летают.

У нас несколько ребят получили травмы, сломаны ребра и всё такое. Так что я не могу… Они отдали все силы. Конечно, нам хотелось бы немного больше владения шайбой, и есть некоторые вещи, которые мы хотели бы сделать, но мы немного измотали некоторых ребят, они сегодня старались», – сказал Токкет на пресс-конференции.

