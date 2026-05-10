Рыбин назвал российского хоккеиста, который не оправдал ожиданий в сезоне-2025/2026

Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин ответил на вопрос, кто стал для него разочарованием в сезоне-2025/2026.

«Ну что значит разочарование? Жалко знаете кого? Воронкова жаль. Его присадили в «Коламбусе». Он огромный, сильный парень, который не может показать свой потенциал. Играть по восемь минут… Что он покажет за эти восемь минут? Он играл и в Казани хорошо, умеет играть», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

25-летний Воронков в минувшем регулярном чемпионате провёл 63 игры, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при полезности «-1». Всего на его счету 211 матчей за «Коламбус» в НХЛ и 113 (58+55) очков.