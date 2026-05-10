Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин назвал российского хоккеиста, который не оправдал ожиданий в сезоне-2025/2026

Рыбин назвал российского хоккеиста, который не оправдал ожиданий в сезоне-2025/2026
Комментарии

Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин ответил на вопрос, кто стал для него разочарованием в сезоне-2025/2026.

«Ну что значит разочарование? Жалко знаете кого? Воронкова жаль. Его присадили в «Коламбусе». Он огромный, сильный парень, который не может показать свой потенциал. Играть по восемь минут… Что он покажет за эти восемь минут? Он играл и в Казани хорошо, умеет играть», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

25-летний Воронков в минувшем регулярном чемпионате провёл 63 игры, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при полезности «-1». Всего на его счету 211 матчей за «Коламбус» в НХЛ и 113 (58+55) очков.

Материалы по теме
«Этим ребятам просто плевать». Главный тренер «Коламбуса» раскритиковал игроков команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android