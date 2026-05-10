Вратарь «Каролины» Андерсен вышел на 20-е место в истории по победам в Кубке Стэнли
Вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен одержал 54-ю победу за карьеру в Кубке Стэнли. 36-летний датчанин вышел в старте на четвёртый матч серии второго раунда с «Филадельфией Флайерз» (3:2 ОТ, 4-0) и отразил 15 из 17 бросков.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фёрстер (Зеграс, Мартон) – 07:50     1:1 Блейк (Миллер, Холл) – 32:35     1:2 Стэнковен (Холл, Блейк) – 44:13     2:2 Бамп (Конечны, Дворак) – 45:52     2:3 Блейк (Холл, Славин) – 65:31    

В текущем плей-офф у него восемь побед в восьми играх при 95% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,12. Всего в активе вратаря теперь 54 победы в 93 матчах плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю он разделил 20-е место в истории лиги с Терри Савчаком (54 победы в 106 играх в Кубке Стэнли).

19-е место занимает Туукка Раск (57 в 104), 18-е – Турк Брода (60 в 101). Рекорд принадлежит Патрику Руа (151 в 247).

