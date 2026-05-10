Главный тренер «Миннесоты» высоко оценил игру Капризова в матче с «Колорадо»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс поделился мнением об игре российского нападающего Кирилла Капризова. Форвард забросил шайбу и сделал две передачи в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:1, 1-2).

«Я думаю, что Кирилл сегодня был чрезвычайно конкурентоспособен и показывал свою игру. Было приятно это видеть. Когда он так делает, видно, какое влияние он оказывает на игру.

Думаю, он был олицетворением команды, которая должна была стать лучше в определённых аспектах. Как я говорил вам в последние пару дней, есть много моментов, которые нам нравились в первых двух играх, но это не приносило нам результата, а сегодня мы были вознаграждены.

Это была напряжённая игра, обе команды были чрезвычайно конкурентоспособны, но это, скорее, свидетельствует о том, что именно такой стиль игры даёт нам наилучшие шансы на победу», – приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.