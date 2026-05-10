Главный тренер «Миннесоты» высоко оценил игру Капризова в матче с «Колорадо»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс поделился мнением об игре российского нападающего Кирилла Капризова. Форвард забросил шайбу и сделал две передачи в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:1, 1-2).
«Я думаю, что Кирилл сегодня был чрезвычайно конкурентоспособен и показывал свою игру. Было приятно это видеть. Когда он так делает, видно, какое влияние он оказывает на игру.
Думаю, он был олицетворением команды, которая должна была стать лучше в определённых аспектах. Как я говорил вам в последние пару дней, есть много моментов, которые нам нравились в первых двух играх, но это не приносило нам результата, а сегодня мы были вознаграждены.
Это была напряжённая игра, обе команды были чрезвычайно конкурентоспособны, но это, скорее, свидетельствует о том, что именно такой стиль игры даёт нам наилучшие шансы на победу», – приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.
- 10 мая 2026
-
15:26
-
15:12
-
15:00
-
14:51
-
14:38
-
14:14
-
13:54
-
13:36
-
13:17
-
13:10
-
12:52
-
12:30
-
12:08
-
11:46
-
11:24
-
11:02
-
10:40
-
10:18
-
09:56
-
09:34
-
09:30
-
09:10
-
08:58
-
08:50
-
08:32
-
08:10
-
06:45
-
04:56
-
04:31
-
04:17
-
02:14
- 9 мая 2026
-
23:54
-
23:30
-
22:52
-
22:08