Крикунов ответил, будет ли смотреть чемпионат мира — 2026

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что будет смотреть некоторые матчи чемпионата мира по хоккею 2026 года и выразил обеспокоенность в связи с уходом Люка Тардифа с поста президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Что-нибудь посмотрю. Может, игры шведов, послежу за Витолиньшем с Латвией. Но без России это всё так… А ещё меня пугает, кто придёт на место Люка Тардифа. Он же объявил об уходе. Его, видимо, политика достала уже. Ни один глава так сразу не уходил с поста. А тут один срок и решил уйти. Видимо, понял, что ему работать не дадут. Он пришёл с хорошим лозунгом. Начал подтягивать и развивать хоккей в странах, где этот вид спорта не популярен. За него поэтому и проголосовали страны, где хоккея как такого нет.

Думал, что он так и будет работать, а ему как начали со всех сторон… Думаю, он готов был вернуть Россию и Беларусь, но его зажали в тиски. Вместо Тардифа может прийти сумасшедший русофоб в ИИХФ. Вряд ли кто-то лучше придёт. Я уже, честно сказать, побаиваюсь. Придёт какой-нибудь чокнутый и будет всех с ума сводить. И продолжат нас никуда не пускать дальше», — приводит слова Крикунова Legalbet.

