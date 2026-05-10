КХЛ показала медали для победителя и призёров сезона-2025/2026

Континентальная хоккейная лига представила медали чемпионата, которые будут вручены победителю и призёрам сезона-2025/2026.

Фото: КХЛ

На одной стороне медали изображён Кубок Гагарина и эмблема КХЛ, на другой — два хоккеиста. Также на обеих сторонах присутствует надпись: «Чемпионат Континентальной хоккейной лиги» на русском и английском языках.

Обладатель Кубка Гагарина — 2026 определится в финальной серии между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Первый матч серии состоится в понедельник, 11 мая, в Ярославле. Бронзовые медали получат омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».