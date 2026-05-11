Андрей Назаров назвал главные нюансы финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс»

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Серия стартует 11 мая в Ярославле.

«В решающей серии Кубка Гагарина встретятся две сильные команды, два амбициозных клуба. Нас ждёт самый сильный финал в истории КХЛ. Случайных людей на таких стадиях не бывает, никто до них просто так не доходит. Обе команды будут стараться, позади долгая и изнурительная дорога с большим количеством травм и потраченных нервов. «Ак Барс» и «Локомотив», словно огромный грузовик и поезд, доверху наполненные нашим лучшим в мире топливом, подарят людям настоящий праздник хоккея и постараются прийти первыми на финише.

Как показывает практика, в финалах всё решают нюансы. Кто лучше наточит коньки, какую еду приготовят повара, в какой физической составляющей подойдут к матчам хоккеисты, кто лучше подведёт команду к серии, чей вратарь сыграет надёжнее. Хотелось бы, чтобы пожарные сигнализации в гостиницах во время дневного сна хоккеистов не включались. Такие прецеденты уже случались. Это никого не будет украшать. Хотелось бы, чтобы всё решилось в честной мужской борьбе», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.