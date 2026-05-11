Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров назвал главные нюансы финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс»

Андрей Назаров назвал главные нюансы финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс»
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Серия стартует 11 мая в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В решающей серии Кубка Гагарина встретятся две сильные команды, два амбициозных клуба. Нас ждёт самый сильный финал в истории КХЛ. Случайных людей на таких стадиях не бывает, никто до них просто так не доходит. Обе команды будут стараться, позади долгая и изнурительная дорога с большим количеством травм и потраченных нервов. «Ак Барс» и «Локомотив», словно огромный грузовик и поезд, доверху наполненные нашим лучшим в мире топливом, подарят людям настоящий праздник хоккея и постараются прийти первыми на финише.

Как показывает практика, в финалах всё решают нюансы. Кто лучше наточит коньки, какую еду приготовят повара, в какой физической составляющей подойдут к матчам хоккеисты, кто лучше подведёт команду к серии, чей вратарь сыграет надёжнее. Хотелось бы, чтобы пожарные сигнализации в гостиницах во время дневного сна хоккеистов не включались. Такие прецеденты уже случались. Это никого не будет украшать. Хотелось бы, чтобы всё решилось в честной мужской борьбе», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Локомотив» и «Ак Барс» повторят первый финал КХЛ. Эта встреча была предначертана судьбой
«Локомотив» и «Ак Барс» повторят первый финал КХЛ. Эта встреча была предначертана судьбой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android