МХК «Спартак» отыгрался с 0:3 и второй сезон подряд вышел в финал Кубка Харламова
МХК «Спартак» одержал победу над «Авто» в седьмом матче серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2026 со счётом 5:4 и вышел в финал турнира второй сезон подряд.
Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
Авто
Екатеринбург
0:1 Гашилов (Великов, Исаев) – 02:49 (5x5) 0:2 Губин (Афанасьев) – 04:35 (5x5) 0:3 Пимин (Морцинкевич) – 08:09 (5x5) 1:3 Сысоев (Тюрин, Якунин) – 10:01 (5x5) 2:3 Филимонов (Кочуров) – 15:52 (5x5) 3:3 Перелыгин (Плесовских, Якунин) – 25:59 (5x5) 3:4 Великов – 40:24 (5x5) 4:4 Сысоев (Якунин, Плесовских) – 40:51 (5x5) 5:4 Якунин (Сысоев, Тюрин) – 58:31 (5x5)
К девятой минуте красно-белые проигрывали 0:3, однако смогли сократить отставание по ходу первого периода и сравнять счёт во втором. В начале третьего периода «Спартак» пропустил гол, но спустя 27 секунд вновь восстановил равенство в счёте. На 59-й минуте встречи красно-белые вышли вперёд и установили окончательный счёт — 5:4.
В составе «Авто» отличились Лавр Гашилов, Иван Губин, Александр Пимин и Максим Великов. За «Спартак» заброшенными шайбами отметились Данила Сысоев (дважды), Максим Филимонов, Глеб Перелыгин и Евгений Якунин.
В финале красно-белые встретятся с «Локо».
