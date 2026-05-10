МХК «Спартак» отыгрался с 0:3 и второй сезон подряд вышел в финал Кубка Харламова

МХК «Спартак» одержал победу над «Авто» в седьмом матче серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2026 со счётом 5:4 и вышел в финал турнира второй сезон подряд.

К девятой минуте красно-белые проигрывали 0:3, однако смогли сократить отставание по ходу первого периода и сравнять счёт во втором. В начале третьего периода «Спартак» пропустил гол, но спустя 27 секунд вновь восстановил равенство в счёте. На 59-й минуте встречи красно-белые вышли вперёд и установили окончательный счёт — 5:4.

В составе «Авто» отличились Лавр Гашилов, Иван Губин, Александр Пимин и Максим Великов. За «Спартак» заброшенными шайбами отметились Данила Сысоев (дважды), Максим Филимонов, Глеб Перелыгин и Евгений Якунин.

В финале красно-белые встретятся с «Локо».