Боб Хартли назвал сильные стороны «Ак Барса» в преддверии старта финальной серии КГ

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли поделился мнением о казанском «Ак Барсе», с которым его команде предстоит сразиться в финале Кубка Гагарина—2026.

«Нас ждёт повторение первого финала, в этом противостоянии есть историческая ценность для КХЛ. «Ак Барс» – очень сильная команда, они полностью заслужили выход в финал. Да, у соперника был сложный старт регулярки, но вторую часть чемпионата они провели блестяще. Возможно, «Ак Барс» является самой стабильной командой в этом плей-офф.

Как с эмоциями в команде после серии с «Авангардом»? У нас очень опытная команда. Согласен, что серия с «Авангардом» была эмоциональной и весёлой, но она дала нам право участие в финале. Надеюсь, мы получили новый заряд в связи с этим. Команда должна быть готова к решающим матчам.

Что скажу о защитной линии «Ак Барса»? У них также опытная команда, они играют плотно в своей зоне. Кроме того, у них много больших игроков, к воротам «Ак Барса» очень сложно проникать. Я думаю, мы играем в похожем стиле, поэтому знаем, что делать в такой ситуации.

Есть ли у меня рецепт, как играть против «Ак Барса» после того, как три раза выбивал его из плей-офф? Это новый вызов для меня. Даже если и был рецепт, то он устарел. Тогда были весёлые серии. Помню три поражения в Балашихе, четыре победы в Казани. Дикая история, но сейчас всё поменялось.

Хватило ли времени на отдых команде? После серии с «Салаватом Юлаевым» мне казалось, что пауза была слишком долгой. Никогда не знаешь, какой промежуток между сериями является идеальным – сейчас смогу ответить на данный вопрос после первой игры. Хорошо, что у нас была возможность дать команде два выходных. После провели все необходимые собрания. Все ребята настроены позитивно. Мы сейчас можем оттолкнуться от эмоций, которые получили в предыдущем раунде, но в то же время это другой соперник, серия обещает получиться трудной», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.