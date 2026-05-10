«Тогда ещё гастролировали «Битлз». Хартли — о финале «Локомотива» и «Ак Барса» в 2009 году

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли ответил на вопрос, есть ли в его команде реваншистские настроения после проигранного финала «Ак Барсу» в первом сезоне в истории КХЛ в 2009 году. Команды вновь встретятся в финальной серии текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

«Это далёкая история. Мне кажется, что во времена первого финала КХЛ ещё гастролировали «Битлз». Каждый матч – особенный, другой. Не стоит сравнивать», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

Боб Хартли возглавил «Локомотив» перед нынешним сезоном. Под его руководством команда выиграла Западную конференцию КХЛ, а в плей-офф оставила за бортом «Спартак», «Салават Юлаев» и «Авангард».

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.