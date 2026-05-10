Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тогда ещё гастролировали «Битлз». Хартли — о финале «Локомотива» и «Ак Барса» в 2009 году

«Тогда ещё гастролировали «Битлз». Хартли — о финале «Локомотива» и «Ак Барса» в 2009 году
Комментарии

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли ответил на вопрос, есть ли в его команде реваншистские настроения после проигранного финала «Ак Барсу» в первом сезоне в истории КХЛ в 2009 году. Команды вновь встретятся в финальной серии текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это далёкая история. Мне кажется, что во времена первого финала КХЛ ещё гастролировали «Битлз». Каждый матч – особенный, другой. Не стоит сравнивать», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

Боб Хартли возглавил «Локомотив» перед нынешним сезоном. Под его руководством команда выиграла Западную конференцию КХЛ, а в плей-офф оставила за бортом «Спартак», «Салават Юлаев» и «Авангард».

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.

Материалы по теме
Боб Хартли назвал сильные стороны «Ак Барса» в преддверии старта финальной серии КГ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android