«Спасибо, Зэдди». Хуснутдинов рассказал о роли Задорова в его адаптации в «Бостоне»

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов высказался о своём соотечественнике и партнёре по команде Никите Задорове, который помогал ему осваиваться в команде после того, как первый был обменян в клуб из «Миннесоты Уайлд» в марте 2025 года. Марат часто проводит время в гостях у семьи Задоровых.

«Он отличный партнёр по команде, хороший друг. Ещё раз могу сказать: спасибо, Зэдди. Я знаю, что иногда сезон получается тяжёлым, долгим, ты не видишься со своей семьёй. И приглашать пару ребят на обед раз в неделю — такое действительно помогает», — приводит слова Хуснутдинова официальный сайт НХЛ.

Также Марат отметил атмосферу в организации «Брюинз».

«Для меня это как семья. Моя семья пока живёт в России. Я чувствую себя очень комфортно. Я прихожу в раздевалку, иду на тренировку, и все шутят. Спрашивают: «Как дела? Как прошёл твой день? Где ты ужинал?» В этом сезоне, я думаю, у нас хорошая команда. Все чувствуют себя как в хоккейной семье», — добавил нападающий.

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ «Бостон» не смог преодолеть барьер первого раунда, уступив в серии «Баффало Сэйбрз» (2-4). На счету 23-летнего Хуснутдинова в прошедшем регулярном чемпионате 33 (15+18) очка в 77 матчах. В шести играх плей-офф россиянин очков не набрал.