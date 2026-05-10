Хартли рассказал, почему финал КГ с «Локомотивом» будет принципиальным для Денисенко

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли ответил на вопрос, станет ли предстоящая финальная серия Кубка Гагарина, в которой его команда сыграет с «Ак Барсом», принципиальной для форварда казанцев Григория Денисенко, который является воспитанником ярославской школы и ранее выступал за железнодорожников в КХЛ.

«Да, для Григория будут матчи особенными. У нас с ним было общение до сезона, мы несколько раз разговаривали, поскольку права на игрока принадлежали «Локомотиву». Я к нему хорошо отношусь, но он не договорился с клубом. Думаю, по этой причине для него матчи будут особенными», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.