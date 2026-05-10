Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей финала Кубка Харламова — 2026, Локо — Спартак

Расписание финальной серии Кубка Харламова с участием МХК «Локо» и МХК «Спартак»
Комментарии

Официальный сайт МХЛ представил расписание финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором встретятся ярославский МХК «Локо» и столичный МХК «Спартак». Сегодня, 10 мая, красно-белые получили путёвку в финал после победы в решающем седьмом матче серии с «Авто» (5:4, 4-3).

Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
Авто
Екатеринбург
0:1 Гашилов (Великов, Исаев) – 02:49 (5x5)     0:2 Губин (Афанасьев) – 04:35 (5x5)     0:3 Пимин (Морцинкевич) – 08:09 (5x5)     1:3 Сысоев (Тюрин, Якунин) – 10:01 (5x5)     2:3 Филимонов (Кочуров) – 15:52 (5x5)     3:3 Перелыгин (Плесовских, Якунин) – 25:59 (5x5)     3:4 Великов – 40:24 (5x5)     4:4 Сысоев (Якунин, Плесовских) – 40:51 (5x5)     5:4 Якунин (Сысоев, Тюрин) – 58:31 (5x5)    

Расписание матчей финала Кубка Харламова — 2026 (время — московское):

Матч 1. 14 мая. Ярославль. МФСК «Локомотив». Начало – в 16:00;
Матч 2. 16 мая. Ярославль. МФСК «Локомотив». Начало – в 13:00;
Матч 3. 18 мая. Москва. ЛД «Легенды хоккея — Сокольники». Начало – в 19:00;
Матч 4. 20 мая. Москва. ЛД «Легенды хоккея — Сокольники». Начало – в 19:00;
Матч 5. 22 мая. Ярославль. МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30*;
Матч 6. 24 мая. Москва. ЛД «Легенды хоккея — Сокольники». Начало – в 13:00*;
Матч 7. 26 мая. Ярославль. МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30*.

*если потребуется

Напомним, МХК «Спартак» является действующим обладателем Кубка Харламова.

Материалы по теме
Вратарь системы ЦСКА Андреянов: МХЛ может быстро поставить человека на своё место
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android