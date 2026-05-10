Расписание финальной серии Кубка Харламова с участием МХК «Локо» и МХК «Спартак»

Официальный сайт МХЛ представил расписание финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором встретятся ярославский МХК «Локо» и столичный МХК «Спартак». Сегодня, 10 мая, красно-белые получили путёвку в финал после победы в решающем седьмом матче серии с «Авто» (5:4, 4-3).

Расписание матчей финала Кубка Харламова — 2026 (время — московское):

Матч 1. 14 мая. Ярославль. МФСК «Локомотив». Начало – в 16:00;

Матч 2. 16 мая. Ярославль. МФСК «Локомотив». Начало – в 13:00;

Матч 3. 18 мая. Москва. ЛД «Легенды хоккея — Сокольники». Начало – в 19:00;

Матч 4. 20 мая. Москва. ЛД «Легенды хоккея — Сокольники». Начало – в 19:00;

Матч 5. 22 мая. Ярославль. МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30*;

Матч 6. 24 мая. Москва. ЛД «Легенды хоккея — Сокольники». Начало – в 13:00*;

Матч 7. 26 мая. Ярославль. МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30*.

*если потребуется

Напомним, МХК «Спартак» является действующим обладателем Кубка Харламова.