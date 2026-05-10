Расписание финальной серии Кубка Харламова с участием МХК «Локо» и МХК «Спартак»

Официальный сайт МХЛ представил расписание финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором встретятся ярославский МХК «Локо» и столичный МХК «Спартак». Сегодня, 10 мая, красно-белые получили путёвку в финал после победы в решающем седьмом матче серии с «Авто» (5:4, 4-3).
Расписание матчей финала Кубка Харламова — 2026 (время — московское):
Матч 1. 14 мая. Ярославль. МФСК «Локомотив». Начало – в 16:00;
Матч 2. 16 мая. Ярославль. МФСК «Локомотив». Начало – в 13:00;
Матч 3. 18 мая. Москва. ЛД «Легенды хоккея — Сокольники». Начало – в 19:00;
Матч 4. 20 мая. Москва. ЛД «Легенды хоккея — Сокольники». Начало – в 19:00;
Матч 5. 22 мая. Ярославль. МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30*;
Матч 6. 24 мая. Москва. ЛД «Легенды хоккея — Сокольники». Начало – в 13:00*;
Матч 7. 26 мая. Ярославль. МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30*.
*если потребуется
Напомним, МХК «Спартак» является действующим обладателем Кубка Харламова.
- 10 мая 2026
-
18:10
-
17:48
-
17:26
-
17:10
-
16:56
-
16:31
-
16:17
-
15:48
-
15:26
-
15:12
-
15:00
-
14:51
-
14:38
-
14:14
-
13:54
-
13:36
-
13:17
-
13:10
-
12:52
-
12:30
-
12:08
-
11:46
-
11:24
-
11:02
-
10:40
-
10:18
-
09:56
-
09:34
-
09:30
-
09:10
-
08:58
-
08:50
-
08:32
-
08:10
-
06:45