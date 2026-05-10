«Он просто любит есть, он рад всему». Задоров — о вкусовых пристрастиях Хуснутдинова

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров рассказал о гастрономических предпочтениях его соотечественника и партнёра по команде, нападающего Марата Хуснутдинова. Последний был обменян в «Бостон» из «Миннесоты Уайлд» в марте 2025 года, и Задоров активно помогал ему в адаптации на новом месте, регулярно приглашая к себе домой на различные семейные мероприятия.

«В России мы любим большую запечённую картошку. И кладём в неё разнообразную начинку. Это называется «Крошка-Картошка». Это такая сеть быстрого питания в России, и мы делаем это у нас дома, и ему это действительно нравится. Но мне кажется, что ему нравится просто есть. Он рад всему», — приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ «Бостон» не смог преодолеть барьер первого раунда, уступив в серии «Баффало Сэйбрз» (2-4).

На счету 31-летнего Задорова 81 матч и 23 (2+21) очка в минувшей регулярке. В плей-офф у Никиты 1 (0+1) результативное очко в шести играх.

У 23-летнего Хуснутдинова в прошедшем регулярном чемпионате 33 (15+18) очка в 77 матчах. В шести играх плей-офф россиянин очков не набрал.

