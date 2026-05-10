Фастовский: не ожидал, что в финале Кубка Гагарина сыграют «Ак Барс» и «Локомотив»

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос, ожидал ли увидеть в финале текущего розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» и «Ак Барс».

«Не ожидал. «Ак Барс» спутал все карты. Если в предсезонных прогнозах «Локомотив» фигурировал в числе претендентов на Кубок, потому что в Ярославле уже стали чемпионами и знают, как выигрывать, то Казань вообще никто не называл. Говорили про «Авангард», «Металлург», «Динамо» Минск, «Автомобилист», а вот «Ак Барс» обходили стороной. Этой команде не уделяли должного внимания, но и играли они неубедительно, особенно в начале сезона. И видите, чем всё закончилось. Однако в этом и прелесть хоккея.

С чем бы я связал преображение «Ак Барса»?» Анвар Рафаилович Гатиятулин (главный тренер. — Прим. «Чемпионата») потихонечку гнул свою линию, хотя и не без конфликтов (если вспоминать историю с Яшкиным), и выстраивал свою систему. Удалось построить сбалансированную игру, когда команда может менять тактику по ходу матча, умеет играть и в атакующий, и оборонительный хоккей, и, если надо, вообще закрыться наглухо. В начале сезона неубедительно играли Билялов, Лямкин и другие хоккеисты, но по ходу чемпионата команда обретала уверенность, и лидеры подтверждали свой уровень. И больше всего меня в «Ак Барсе» привлекает тот самый мужской характер. Лидеры, в том числе тот же Яшкин, наступили на горло своей песне и поменяли свою роль, но при этом остались эффектными и заряженными на борьбу.

Можно сказать, что Анвара Гатиятулина недооценивали как специалиста? Почему недооценивали? Ничего подобного. У него за последние годы всегда были предложения из разных клубов. Гатиятулин потихоньку растёт как специалист и выигрывает конкуренцию», — приводит слова Фастовского «РБ Спорт».

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.

