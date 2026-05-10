Главный тренер МХК «Спартак» Барков высказался о выходе команды в финал Кубка Харламова

Главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Харламова — 2026 после сегодняшней победы в седьмом матче полуфинальной серии с «Авто» (5:4, 4-3). В этой встрече красно-белые сделали камбэк с 0:3.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
Авто
Екатеринбург
0:1 Гашилов (Великов, Исаев) – 02:49 (5x5)     0:2 Губин (Афанасьев) – 04:35 (5x5)     0:3 Пимин (Морцинкевич) – 08:09 (5x5)     1:3 Сысоев (Тюрин, Якунин) – 10:01 (5x5)     2:3 Филимонов (Кочуров) – 15:52 (5x5)     3:3 Перелыгин (Плесовских, Якунин) – 25:59 (5x5)     3:4 Великов – 40:24 (5x5)     4:4 Сысоев (Якунин, Плесовских) – 40:51 (5x5)     5:4 Якунин (Сысоев, Тюрин) – 58:31 (5x5)    

«Равная игра, в какой-то момент нам повезло больше. Мы просто перегорели в начале игры, поэтому во время тайм-аута призвали ребят успокоиться и начать играть в свою игру. Им это удалось. Было непросто находиться в роли догоняющих. Самое главное, что мы выиграли. Это была очень хорошая серия. Молодёжный хоккей развивается: в Екатеринбурге было много зрителей, у нас тоже собирается полный дворец. Люди любят молодёжный хоккей, поэтому, думаю, пора переходить на большие площадки», — приводит слова Баркова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что МХК «Спартак» является действующим обладателем Кубка Харламова.

