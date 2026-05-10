Главный тренер МХК «Спартак» Барков высказался о выходе команды в финал Кубка Харламова

Главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Харламова — 2026 после сегодняшней победы в седьмом матче полуфинальной серии с «Авто» (5:4, 4-3). В этой встрече красно-белые сделали камбэк с 0:3.
«Равная игра, в какой-то момент нам повезло больше. Мы просто перегорели в начале игры, поэтому во время тайм-аута призвали ребят успокоиться и начать играть в свою игру. Им это удалось. Было непросто находиться в роли догоняющих. Самое главное, что мы выиграли. Это была очень хорошая серия. Молодёжный хоккей развивается: в Екатеринбурге было много зрителей, у нас тоже собирается полный дворец. Люди любят молодёжный хоккей, поэтому, думаю, пора переходить на большие площадки», — приводит слова Баркова официальный сайт КХЛ.
Отметим, что МХК «Спартак» является действующим обладателем Кубка Харламова.
- 10 мая 2026
