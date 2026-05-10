«Мы разобрали «Ак Барс». Защитник «Локомотива» Береглазов — о финале Кубка Гагарина

Защитник ярославского «Локомотива» Алексей Береглазов рассказал, как команда готовится к финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».

«Мы хорошо отдохнули, потренировались. Все заряжены. Мы сумели подкопить эмоции, поэтому рвёмся в бой.

В финале соперника не выбирают, тебя в любом случае ждёт сильная команда. Мы разобрали «Ак Барс». Скорее бы вбросили шайбу, хочется начать.

Как останавливать такую ровную и сбалансированную атаку, что есть у «Ак Барса»? Они все габаритные, играют в тело, нападающие выполняют черновую работу. У них сильные третье и четвёртое звенья. От нас, защитников, будет многое зависеть, например, быстрый выход из зоны. Мы должны показать свои сильные стороны, сыграть терпеливо и самоотверженно.

Многие опасаются, что «Локомотив» к третьему финалу уже устал? По сезону нам Боб (Хартли, главный тренер. — Прим. «Чемпионата») всегда говорил, что мы должны быть голодными. Просто идём от серии к серии, наращиваем темп, пытаемся выгрызать единоборства», — приводит слова Береглазова официальный сайт КХЛ.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.