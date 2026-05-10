«Химик» стал первым финалистом плей-офф ВХЛ, обыграв в серии новокузнецкий «Металлург»

В Воскресенске завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Химик» нанёс поражение новокузнецкому «Металлургу» со счётом 4:2 и стал первым финалистом турнира. Подмосковные хоккеисты выиграли серию со счётом 4-2.

Шайбами в составе победителей отметились Константин Лукин, Александр Беляев, Роман Рукавишников и Никита Холодилин. У гостей отличились Марк Верба и Дмитрий Шешин.

Напомним, за вторую путёвку в финал сражаются ханты-мансийская «Югра» и альметьевский «Нефтяник». В их серии счёт на данный момент 3-2 в пользу «Югры». Шестой матч состоится завтра, 11 мая, в Альметьевске.

Действующим чемпионом Кубок Чемпиона России является нижегородское «Торпедо-Горький».