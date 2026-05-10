«Химик» стал первым финалистом плей-офф ВХЛ, обыграв в серии новокузнецкий «Металлург»
В Воскресенске завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Химик» нанёс поражение новокузнецкому «Металлургу» со счётом 4:2 и стал первым финалистом турнира. Подмосковные хоккеисты выиграли серию со счётом 4-2.
Olimpbet ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
4 : 2
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 Лукин (Мансуров, Кукштель) – 32:34 (5x5) 2:0 Беляев (Филин) – 33:09 (5x4) 2:1 Верба (Шабловский, Наумов) – 39:49 (5x5) 3:1 Рукавишников (Гаврилов, Буруянов) – 42:53 (5x5) 3:2 Шешин (Апальков) – 43:31 (5x5) 4:2
Шайбами в составе победителей отметились Константин Лукин, Александр Беляев, Роман Рукавишников и Никита Холодилин. У гостей отличились Марк Верба и Дмитрий Шешин.
Напомним, за вторую путёвку в финал сражаются ханты-мансийская «Югра» и альметьевский «Нефтяник». В их серии счёт на данный момент 3-2 в пользу «Югры». Шестой матч состоится завтра, 11 мая, в Альметьевске.
Действующим чемпионом Кубок Чемпиона России является нижегородское «Торпедо-Горький».
