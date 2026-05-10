Сборная Финляндии стала победителем шведского этапа Евротура

Сборная Финляндии уверенно переиграла команду Швеции со счётом 5:1 в заключительном матче шведского этапа Евротура в Энгельхольме и стала победителем турнира.

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
10 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Швеция
Окончен
1 : 5
Финляндия
0:1 Хейнола (Барков, Вааканайнен) – 00:38     1:1 Бреннстрём (Эгрен) – 07:39     1:2 Пуйстола (Хямеэнахо, Хейнола) – 18:47     1:3 Пуйстола (Рятю, Хямеэнахо) – 28:28     1:4 Хямеэнахо (Пуйстола, Куокканен) – 38:16 (pp)     1:5 Пяккиля (Мяэналанен, Пяйвяринта) – 43:20    

На Шведских играх Beijer сборная Суоми набрала семь очков, одержав также победу над командой Чехии (3:2) и уступив Швейцарии (4:5 Б).

Сборная Швейцарии с пятью очками заняла вторую строчку, хозяева турнира шведы стали третьими с тремя очками, а сборная Чехии стала четвёртой, также набрав три очка, однако по разнице заброшенных и пропущенных шайб уступила шведам.

Отметим, что шведский этап Евротура стал единственным в нынешнем сезоне, победителем которого стала не сборная Швеции.

Напомним, сборная России не принимала участие в турнире из-за отстранения.

Турнирная таблица Евротура
