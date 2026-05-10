Сборная Финляндии стала победителем шведского этапа Евротура

Сборная Финляндии уверенно переиграла команду Швеции со счётом 5:1 в заключительном матче шведского этапа Евротура в Энгельхольме и стала победителем турнира.

На Шведских играх Beijer сборная Суоми набрала семь очков, одержав также победу над командой Чехии (3:2) и уступив Швейцарии (4:5 Б).

Сборная Швейцарии с пятью очками заняла вторую строчку, хозяева турнира шведы стали третьими с тремя очками, а сборная Чехии стала четвёртой, также набрав три очка, однако по разнице заброшенных и пропущенных шайб уступила шведам.

Отметим, что шведский этап Евротура стал единственным в нынешнем сезоне, победителем которого стала не сборная Швеции.

Напомним, сборная России не принимала участие в турнире из-за отстранения.