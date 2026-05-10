Сборная Швеции стала победителем Евротура сезона-2025/2026

Сегодня, 10 мая, завершился последний этап Евротура сезона-2025/2026 — Шведские игры Beijer. Их победителем стала сборная Финляндии, набравшая семь очков. В общей турнирной таблице Евротура первое место праздновала сборная Швеции, которая за весь сезон в данном турнире набрала 29 очков.

За весь Евротур шведы потерпели лишь два поражения, и оба — именно на Играх Beijer, где заняли третье место. Остальные три этапа завершившегося сезона Евротура скандинавы выиграли.

Вторую строчку с 16 очками заняла сборная Чехии. Третьими стали финны, набравшие 15 очков. И последнее, четвёртое место досталось сборной Швейцарии, заработавшей 12 очков.

Напомним, сборная России не принимает участия в турнире из-за отстранения.