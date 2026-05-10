Нападающий «Локомотива» Кирьянов: с «Ак Барсом» будет плотная и хорошая серия

Нападающий ярославского «Локомотива» Никита Кирьянов в преддверии старта финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» высказался о казанской команде.

«Хорошая и крепкая команда, у них четыре ровных звена. Думаю, будет плотная и хорошая серия. Детали по сопернику оставлю в команде.

Есть ли особая принципиальность в финале с «Ак Барсом» с учётом того, что «Локомотив» проиграл им первый финал КХЛ? Я тогда был в Перми, мне было семь лет, так что мне тут сложно что-то сказать. Но было бы классно для города, для болельщиков, которые давно поддерживают команду, взять реванш и занять последнюю шайбочку на Кубке Гагарина.

Насколько удалось восстановиться после серии с «Авангардом»? Всё хорошо. Нам дали один день выходного. Это помогло восстановиться и физически, и эмоционально.

Стало ли чуть проще по сравнению с прошлым финалом? Мандраж присутствует у всех. Тут главное – как с ним справляешься. Думаю, как пройдёт первое вбрасывание, то это отойдёт на второй план», — приводит слова Кирьянова официальный сайт КХЛ.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.