Карпухин — о Сурине и Радулове: вся лига знает стиль их игры, понимаем, как действовать

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин в преддверии старта финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» высказался о лидерах ярославской команды Александре Радулове и Егоре Сурине.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– У «Локомотива» очень грамотно выстроенная и плотная линия обороны. Сложно будет её взламывать?
– Это финал, тут легко точно не будет. В любом случае будет тяжело, но от этого и интереснее, накал возрастает. Все смотрят, все наблюдают. Решающие матчи, хочется просто получить удовольствие от этого времени, от каждого матча, каждой секунды. Мы работали ради этого момента весь сезон и хочется насладиться этим. Через работу получить удовольствие.

– Будете персонально настраиваться против Александра Радулова и Егора Сурина? Это ребята, которые любят залезать под кожу.
– Мы это знаем, это в принципе вся лига уже знает. Все понимают их стиль игры, не секрет, мы тоже понимаем, как нам нужно действовать, в том числе против них. Я не думаю, что тут возникнут у нас какие-то большие проблемы, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.

«Для нас больших секретов в системе «Локомотива» нет». Карпухин из «Ак Барса» — о финале
