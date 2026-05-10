Карпухин — о Сурине и Радулове: вся лига знает стиль их игры, понимаем, как действовать

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин в преддверии старта финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» высказался о лидерах ярославской команды Александре Радулове и Егоре Сурине.

– У «Локомотива» очень грамотно выстроенная и плотная линия обороны. Сложно будет её взламывать?

– Это финал, тут легко точно не будет. В любом случае будет тяжело, но от этого и интереснее, накал возрастает. Все смотрят, все наблюдают. Решающие матчи, хочется просто получить удовольствие от этого времени, от каждого матча, каждой секунды. Мы работали ради этого момента весь сезон и хочется насладиться этим. Через работу получить удовольствие.

– Будете персонально настраиваться против Александра Радулова и Егора Сурина? Это ребята, которые любят залезать под кожу.

– Мы это знаем, это в принципе вся лига уже знает. Все понимают их стиль игры, не секрет, мы тоже понимаем, как нам нужно действовать, в том числе против них. Я не думаю, что тут возникнут у нас какие-то большие проблемы, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.