«В каждой команде есть такой игрок». Главный тренер «Бостона» — о Хуснутдинове

Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм высказался о российском нападающем своей команды Марате Хуснутдинове.

«Его хоккейное чутьё действительно хорошее. Он очень умён. В каждой команде есть такой игрок. Который редко попадает в неприятности, редко допускает ошибки. Он один из таких. Благодаря своей скорости он часто завладевает шайбой, первым к ней успевает, он просто отлично справляется со многими задачами. У этого парня хороший потенциал, и я уверен, что чем больше он будет тренироваться, тем больше у него будет возможностей для роста», — приводит слова Штурма официальный сайт НХЛ.

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ «Бостон» не смог преодолеть барьер первого раунда, уступив в серии «Баффало Сэйбрз» (2-4). На счету 23-летнего Хуснутдинова в прошедшем регулярном чемпионате 33 (15+18) очка в 77 матчах. В шести играх плей-офф россиянин очков не набрал.

