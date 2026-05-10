Карпухин: с первого раунда в нас не верили, пусть традиция сохраняется

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин заявил о том, что в предстоящей финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» его команде может помочь тот факт, что многие журналисты считают ярославцев фаворитами противостояния.

– Ярославские журналисты уверены в превосходстве своей команды сразу в нескольких компонентах, отмечают технику Исаева, мастерство защитников «Локомотива». Такие разговоры – это дополнительная мотивация?

– Это всё пустое. Это даже не соперник напрямую говорит, а журналисты, симпатизирующие «Локомотиву». Их право, они верят в свою команду. То, что говорят журналисты, в целом если вспоминать, начиная с первого раунда, я где ни читал, в нас не верили, на нас не ставили. Если брать серию с минским «Динамо» – то точно нас уже считали аутсайдерами, как и в серии с «Металлургом».

Я не понимал этого, как бы мы ни играли, наши плюсы не замечали, ставили против нас. Для меня каждый раз это было большим удивлением, но пусть так, уже хорошая тенденция в нашу пользу, пусть такая традиция сохраняется. Пусть мы не будем фаворитами с точки зрения журналистских прогнозов, в медиа и СМИ, но докажем своё на льду, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.