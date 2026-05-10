Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карпухин: с первого раунда в нас не верили, пусть традиция сохраняется

Карпухин: с первого раунда в нас не верили, пусть традиция сохраняется
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин заявил о том, что в предстоящей финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» его команде может помочь тот факт, что многие журналисты считают ярославцев фаворитами противостояния.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Ярославские журналисты уверены в превосходстве своей команды сразу в нескольких компонентах, отмечают технику Исаева, мастерство защитников «Локомотива». Такие разговоры – это дополнительная мотивация?
– Это всё пустое. Это даже не соперник напрямую говорит, а журналисты, симпатизирующие «Локомотиву». Их право, они верят в свою команду. То, что говорят журналисты, в целом если вспоминать, начиная с первого раунда, я где ни читал, в нас не верили, на нас не ставили. Если брать серию с минским «Динамо» – то точно нас уже считали аутсайдерами, как и в серии с «Металлургом».

Я не понимал этого, как бы мы ни играли, наши плюсы не замечали, ставили против нас. Для меня каждый раз это было большим удивлением, но пусть так, уже хорошая тенденция в нашу пользу, пусть такая традиция сохраняется. Пусть мы не будем фаворитами с точки зрения журналистских прогнозов, в медиа и СМИ, но докажем своё на льду, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.

Материалы по теме
Эксклюзив
Карпухин — о Сурине и Радулове: вся лига знает стиль их игры, понимаем, как действовать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android