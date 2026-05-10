Виталий Пинчук — о переходе в «Нэшвилл»: мечта ещё не сбылась, но она уже близка

Белорусский нападающий Виталий Пинчук, в текущем сезоне КХЛ защищавший цвета минского «Динамо», а в конце апреля подписавший однолетний контракт с «Нэшвилл Предаторз», рассказал, как принял решение попробовать свои силы в НХЛ.

«В какой момент я уже твёрдо был уверен и для себя понял, что хочу уехать? После плей-офф. Когда мы закончили, начали обсуждать этот момент, какие варианты есть, уже тогда, соответственно, я и принял такое решение.

Подумал ли о том, что мечта сбылась, когда подписал контракт с «Нэшвиллом»? Нет, пока ещё нет. Особо грандиозных мыслей нет, потому что пока я не там, не надел майку и не вышел на первый матч. Ещё предстоит очень большая работа в межсезонье. Плюс ещё туда надо добраться, познакомиться со всеми ребятами, с тренерским штабом. Пока ещё мечта не сбылась, но она уже близка.

Кто был первым человеком, которому я позвонил, когда уже было принято решение? Конечно, родители. Когда понимал заранее, что подпишу контракт, звонил им.

Как мама отреагировала? Мама, конечно, задавала много вопросов. Что за город? Куда едешь? Кто там есть из русских, белорусов? – приводит слова Пинчука Sport5.by.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 24-летний Пинчук набрал 66 (31+35) очков в 65 матчах. В плей-офф на его счету 7 (2+5) очков в восьми встречах.