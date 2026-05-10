Карпухин — о «Локомотиве»: системная команда, иностранный тренер, их стиль понятен

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин в преддверии финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» поделился мнением о ярославской команде.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
– По сезону только дважды встречались с «Локомотивом» по ходу регулярного сезона, чем запомнилась команда?
– Ярославль непростой соперник, системная команда, это сразу видно, много лет строится коллектив. Иностранный тренер, в каком-то смысле больше западная система. Их стиль виден, их стиль понятен, для нас тут больших каких-то открытий и секретов нет.

– На ваш взгляд, «Локомотив» при Хартли всё-таки поменялся в сравнении с эпохой Никитина?
– Я бы не сказал, что сильно изменился. Конечно, изменения есть, новый тренер – это всегда новое видение, новые моменты, аспекты в игре, он что-то подмечает, меняет под себя, свои взгляды на хоккей. Но точно не сказал бы, что есть кардинальные изменения и это совсем другая команда.

– Хартли в первую очередь добавил западные фишки от себя? Сделал команду более вариативной, атакующей?
– Скорее всего, так, можно это выделить, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.

